Sporting Braga-Nottingham Forest maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Braga-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Municipal de Braga'daki Sporting Braga-Nottingham Forest mücadelesi, her iki takımın da önemli eksikliklerle çıktığı bir 'taktik savaşına' sahne olacak. Ev sahibi Braga'da, takımın en golcü ismi Rodrigo Zalazar kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek; bu durum hücum hattında ağır bir yükü Ricardo Horta ve Pau Victor'un omuzlarına bindiriyor. Ayrıca Amine El Ouazzani ve Sandro Vidigal'in sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekip Nottingham Forest cephesinde ise teknik direktör Sean Dyche; Ola Aina, Omari Hutchinson ve Taiwo Awoniyi gibi isimlerden, UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamayacak. Sakatlıkları süren Chris Wood ve John Victor da kadroda yok. Ancak Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol atan Brezilyalı Jesus, Forest'ın deplasmandaki en keskin silahı olmaya devam ediyor. İşte Sporting Braga-Nottingham Forest maçının detayları...

Sporting Braga-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Braga-Nottingham Forest maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Municipal de Braga'daki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sporting Braga-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Braga-Nottingham Forest mücadelesi, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hırvat hakem Igor Pajacyönetecek.

Sporting Braga-Nottingham Forest maçı canlı izle | TRT TABİİ SPOR 2

Sporting Braga-Nottingham Forest MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Niakate; Dorgeles, Grillitsch, Moutinho, Lelo; Martinez, Victor, Horta

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus