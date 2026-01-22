Sporting Braga-Nottingham Forest maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Portekiz temsilcisi Sporting Braga, sahasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ı ağırlıyor. Topladığı 13 puanla 7. sırada yer alan Braga, bu maçı kazanması halinde son haftaya ilk 8 barajında girmeyi büyük ölçüde garantileyecek. Diğer tarafta, 11 puanla 11. sırada bulunan ve tarihinde ilk kez bu formatta Avrupa macerası yaşayan Nottingham Forest ise, deplasmanda alacağı bir galibiyetle rakibini geride bırakıp doğrudan son 16 vizesi için dev bir adım atmak istiyor. Braga'nın teknik becerisi ile Sean Dyche yönetimindeki Forest'ın fiziksel gücü, Avrupa gecesinde karşı karşıya geliyor. İşte Sporting Braga-Nottingham Forest maçı yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 07:59
Municipal de Braga'daki Sporting Braga-Nottingham Forest mücadelesi, her iki takımın da önemli eksikliklerle çıktığı bir 'taktik savaşına' sahne olacak. Ev sahibi Braga'da, takımın en golcü ismi Rodrigo Zalazar kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek; bu durum hücum hattında ağır bir yükü Ricardo Horta ve Pau Victor'un omuzlarına bindiriyor. Ayrıca Amine El Ouazzani ve Sandro Vidigal'in sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekip Nottingham Forest cephesinde ise teknik direktör Sean Dyche; Ola Aina, Omari Hutchinson ve Taiwo Awoniyi gibi isimlerden, UEFA listesinde yer almadıkları için yararlanamayacak. Sakatlıkları süren Chris Wood ve John Victor da kadroda yok. Ancak Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol atan Brezilyalı Jesus, Forest'ın deplasmandaki en keskin silahı olmaya devam ediyor. İşte Sporting Braga-Nottingham Forest maçının detayları...

Sporting Braga-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Braga-Nottingham Forest maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Municipal de Braga'daki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sporting Braga-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Braga-Nottingham Forest mücadelesi, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hırvat hakem Igor Pajacyönetecek.

Sporting Braga-Nottingham Forest MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Niakate; Dorgeles, Grillitsch, Moutinho, Lelo; Martinez, Victor, Horta

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

