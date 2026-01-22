CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dinamo Zagreb-FCSB maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-FCSB maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, kendi sahasında Romanya temsilcisi FCSB'yi konuk ediyor. Topladığı 7 puanla 25. sırada yer alan Dinamo Zagreb, bu maçı kazanarak ilk 24 içerisine girmeyi ve son haftaya avantajlı başlamayı hedefliyor. Diğer tarafta, 6 puanla 27. sırada bulunan FCSB ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle rakibini geride bırakıp Avrupa yürüyüşünü sürdürmek niyetinde. İki takımın puan tablosundaki yakınlığı, bu 90 dakikayı bir 'tamam mı devam mı' maçına dönüştürürken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Dinamo Zagreb-FCSB maçının canlı yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 07:58
Dinamo Zagreb-FCSB maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hırvatistan'ın başkentinde oynanacak Dinamo Zagreb-FCSB mücadelesi, her iki takımın da Avrupa arenasındaki gelecek stratejilerini belirleyecek. Ev sahibi Dinamo Zagreb, özellikle iç sahadaki baskılı oyunuyla tanınırken hücum hattındaki Arber Hoxha gibi isimlerin formu Zagreb ekibinin en büyük kozu olacak. Konuk ekip FCSB cephesinde ise savunma kurgusu ciddi alarm veriyor. Romanya ekibinde tüm gözler, bu sezon Avrupa maçlarında etkili olan kaptan Darius Olaru ve golcü Daniel Birligea üzerinde olacak. Peki Dinamo Zagreb-FCSB maçı ne zaman, saat kaça, hangi kanalda?

DINAMO ZAGREB-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb-FCSB maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Maksimir'deki heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

DINAMO ZAGREB-FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb-FCSB mücadelesi, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Sander van der Eijk yönetecek.

Dinamo Zagreb-FCSB maçı canlı izle | TRT TABİİ SPOR 4

DINAMO ZAGREB-FCSB MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb: Filipovic; Galesic, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof; Ljubicic, Misic, Zajc; Topic, Beljo, Hoxha

FCSB: Tarvovanu; Cretu, Lixandru, Dawa, Pantea; Chiriches, Tanase; Cisotti, Olaru, Toma; Birligea

