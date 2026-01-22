CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Celta Vigo-Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CANLI YAYIN | Celta Vigo-Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında İspanyol temsilcisi Celta Vigo, kendi sahasında Fransız ekibi Lille’i konuk ediyor. Her iki takım da geride kalan 6 maçta topladıkları 9 puanla play-off hattının sınırında yer alıyor. Kazanan tarafın son 24 yolunda dev bir adım atacağı, kaybedenin ise son hafta öncesi büyük bir baskı altına gireceği bu randevu, turnuvanın en dengeli eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merak ettiği Celta Vigo-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 07:59



CANLI YAYIN | Celta Vigo-Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Abanca Balaídos'taki Celta Vigo-Lille mücadelesi, her iki takımın da taktiksel disipliniyle ön plana çıkacağı bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi Celta Vigo, Claudio Giraldez yönetiminde özellikle iç sahada etkili bir grafik çiziyor. Takımın efsanesi Iago Aspas ve bu sezon Avrupa'da fark yaratan Borja Iglesias, Celta'nın en büyük gol umutları. Konuk ekip Lille tarafında ise sakatlık krizi Bruno Genesio'nun elini bir hayli zorluyor. Ancak kaleci Berke Özer'in son haftalardaki yükselen formu ve tecrübeli golcü Olivier Giroud'nun Avrupa tecrübesi, Lille'in bu zorlu deplasmandaki en büyük güvencesi olacak. İşte Celta Vigo-Lille maçının yayın bilgileri...

Celta Vigo-Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Lille maçı, 22 Ocak Perşembe günü oynanacak. Estadio de Balaidos'taki heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Celta Vigo-Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Lille mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Celta Vigo-Lille maçı canlı izle | TRT TABİİ SPOR

Celta Vigo-Lille MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Fernandez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Roman, Sotelo, Carreira; Aspas, Iglesias, Zaragoza

Lille: Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bentaleb, Mukau; Mbappe, Haraldsson, Correia; Giroud

