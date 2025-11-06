CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı detayları!

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı detayları!

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Groupama Arena'da Ludogorets Razgrad'ı konuk edecek. Avrupa'da henüz yenilgi almayan ev sahibi ekip, topladığı 7 puanla mücadeleye yedinci sırada başlarken, rakibi ise son maçında Young Boys'a 3-2 yenilmesinin ardından 3 puanla 26. sırada yer alıyor. Ludogorets, 2025-26 Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ferencvaros ile iki kez karşılaştı ve kendi evinde golsüz berabere kaldıktan sonra, Groupama Arena'da 3-0'lık yenilgiye uğradı. Peki Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 11:13
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı detayları!

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Bulgar rakibi Ludogorets Razgrad'ı konuk ediyor. İlk maçında Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalan ev sahibi, Genk ve Salzburg'u tek gollük farkla yenerek 7'ye çıkardığı puanı ile 10. sırada yer alıyor. Konuk takım ise Malmö ile oynadığı maçtan aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından mağlubiyet serisine girerek 3 puanda kaldı ve 26. sıraya oturdu. İşte Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı detayları...

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Groupama Arena'daki mücadelede İsveçli hakem Mohammed Al-Hakim düdük çalacak. Ferencvaros - Ludogorets Razgrad karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Cisse; Makreckis, Zachariassen, Otvos, Kanichowsky, Cadu; Varga, Yusuf

Ludogorets Razgrad: Bonmann; Verdon, Almeida, Nedyalkov; Ivanov, Duarte, Stanic, Andersson; Kaloc; Tekpetey, Vidal

