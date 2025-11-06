Dinamo Zagreb - Celta Vigo maçı canlı yayını | Saat kaçta?

Dinamo Zagreb, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. Ligde elde ettiği başarılı başlangıçla 7 puana ulaşan ve 4. sıraya yerleşen ev sahibi, ilk 8'deki yerini korumak için mücadele edecek. Celta Vigo ise ilk maçında Stuttgart'a mağlup olmasının ardından PAOK ve Nice karşısında elde ettiği galibiyetlerle 6 puan toplayarak 9. sıraya yerleşti. İki takımın da yerini kaybetmemek için çıkacağı maçta Yunan hakem Anastasios Papapetrou düdük çalacak. İşte Dinamo Zagreb - Celta Vigo maçı bilgileri...

Dinamo Zagreb - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dinamo Zagreb - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Celta Vigo maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Anastasios Papapetrou'nun düdük çalacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Dinamo Zagreb - Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dinamo Zagreb - Celta Vigo maçı MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic; Lisica, Dominguez, McKenna, Goda; Vidovic, Misic, Ljubicic; Bakrar, Beljo, Hoxha

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Beltran, Roman Gonzalez, Mingueza; Aspas, Iglesias, Zaragoza