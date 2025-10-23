Go Ahead Eagles-Aston Villa CANLI | Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Go Ahead Eagles-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında heyecan Hollanda'ya taşınıyor: Go Ahead Eagles, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olarak dikkat çeken Hollanda temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibinden puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. İngiltere'den gelen Aston Villa ise Avrupa Ligi'nin favori takımlarından biri olarak, deplasmanda 3'te 3 yapıp galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı canlı izle" konusunu merak ediyor. Peki, Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

De Adelaarshorst'ta oynanacak Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Meulensteen, Linthorst; Suray, Breum, Margaret; Smit

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Kamara; Malen, Buendia, McGinn; Watkins