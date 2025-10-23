Go Ahead Eagles-Aston Villa CANLI | Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Go Ahead Eagles ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olan Hollanda temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Avrupa Ligi'nin favori takımlarından biri olan Aston Villa ise zorlu deplasmanda 3'te 3 yaparak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 12:13
Go Ahead Eagles-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında heyecan Hollanda'ya taşınıyor: Go Ahead Eagles, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olarak dikkat çeken Hollanda temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibinden puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. İngiltere'den gelen Aston Villa ise Avrupa Ligi'nin favori takımlarından biri olarak, deplasmanda 3'te 3 yapıp galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı canlı izle" konusunu merak ediyor. Peki, Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

De Adelaarshorst'ta oynanacak Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Meulensteen, Linthorst; Suray, Breum, Margaret; Smit

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Kamara; Malen, Buendia, McGinn; Watkins

