Ziraat Türkiye Kupası
Atakan Karazor: Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu

Atakan Karazor: Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu

Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Alman ekibinde takım kaptanı olan milli futbolcu Atakan Karazor, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 23:48
Atakan Karazor: Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu

Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Alman ekibinde takım kaptanı olan milli futbolcu Atakan Karazor, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ATAKAN KARAZOR'UN AÇIKLAMALARI

"Mağlubiyete rağmen maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledik. Birkaç kez rakip ceza sahasına girdik ancak yeterince etkili olamadık. Bazen son pas veya son vuruş eksikti. Fenerbahçe ise üstünlüğünü ustaca korudu. Sahada tribünlerin coşkusunu hissettik ama bu belirleyici olmadı. Çok şey denedik ve şimdi ileriye bakmalıyız. Şimdi Mainz ile iki önemli maçımız var ve ardından Avrupa Ligi'nde de mutlaka kazanmak istiyoruz."

