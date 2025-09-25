Young Boys-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Young Boys-Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Young Boys-Panathinaikos maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Young Boys-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Young Boys-Panathinaikos maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak Young Boys-Panathinaikos maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.