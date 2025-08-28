Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Samsunspor - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Samsunspor'un deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Samsunspor - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Panathinaikos maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Panathinaikos MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Ntcham, Makoumbou, Yuksel; Dimata, Mouandilmadji, Kilinc

Panathinaikos: Dragowski; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin; Tete, Swiderski, Pellistri