CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Samsunspor 0-0 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!

Samsunspor 0-0 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, evinde Panathinaikos ile golsüz berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 22:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor 0-0 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor konuk ettiği Panathinaikos ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin skor avantajını korumayı başaran Panathinaikos Avrupa Ligi'nde lig etabına yükseldi.

Samsunspor ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Mouandilmadji'nin ara pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Dragowski güçlükle kurtardı.

17'nci dakikada Tomasson'un pasıyla topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

22'nci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Kiriskopoulos'un şutu az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Makoumbou'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Musaba'nın şutunu kaleci Dragowski son anda önledi.

42'nci dakikada Bakasetas'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ioannidis'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Ioannidis'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Ioannidis'in ara pasıyla topla buluşan Tete, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten auta çıktı.

88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

U. Craiova - RAMS Başakşehir FK | CANLI
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto
DİĞER
Galatasaray'dan Bissouma transferi için şok karar! Tam transfer bitti derken...
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
G.Saray'da Ederson tamam!
G.Saray rakiplerinden kura yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 22:12
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 21:59
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 21:57
Beşiktaş'ta Joao Mario yuhalandı! Beşiktaş'ta Joao Mario yuhalandı! 21:46
G.Saray rakiplerinden kura yorumu! G.Saray rakiplerinden kura yorumu! 21:46
Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken kura yorumu! Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken kura yorumu! 21:39
Daha Eski
Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! 21:18
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 21:11
Kavukcu'dan transfer sözleri! Kavukcu'dan transfer sözleri! 20:58
Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum! Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum! 20:52
Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! 19:29
Samsunspor - Panathinaikos | CANLI Samsunspor - Panathinaikos | CANLI 18:24