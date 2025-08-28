Samsunspor 0-0 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor konuk ettiği Panathinaikos ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.
İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin skor avantajını korumayı başaran Panathinaikos Avrupa Ligi'nde lig etabına yükseldi.
Samsunspor ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Mouandilmadji'nin ara pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Dragowski güçlükle kurtardı.
17'nci dakikada Tomasson'un pasıyla topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
22'nci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
24'üncü dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Kiriskopoulos'un şutu az farkla yandan auta çıktı.
38'inci dakikada Makoumbou'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Musaba'nın şutunu kaleci Dragowski son anda önledi.
42'nci dakikada Bakasetas'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ioannidis'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
49'uncu dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Ioannidis'in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
66'ncı dakikada Ioannidis'in ara pasıyla topla buluşan Tete, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kurtardı.
70'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten auta çıktı.
88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.