CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Midtjylland-KuPS Kuopio karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmenin ilk ayağında hata yapmak istemeyen ekipler, kritik karşılaşmada avantajı lehine çevirmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Midtjylland-KuPS Kuopio maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:09 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Midtjylland-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Midtjylland ile KuPS Kuopio, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MIDTJYLLAND-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Midtjylland-KuPS Kuopio maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'dan stat açıklaması Eyüpspor'dan stat açıklaması 14:00
ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! 13:27
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 12:58
Edson Alvarez kimdir? Edson Alvarez kimdir? 12:40
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 12:27
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı 12:00
Daha Eski
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! 11:56
Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! 11:44
Filenin Sultanları "ilk" peşinde Filenin Sultanları "ilk" peşinde 11:36
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! 11:33
Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! 11:27
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03