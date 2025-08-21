Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Midtjylland-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Midtjylland ile KuPS Kuopio, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Midtjylland-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MIDTJYLLAND-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Midtjylland-KuPS Kuopio maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.