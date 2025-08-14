Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Midtjylland - Fredrikstad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Midtjylland'ın deplasmanda Fredrikstad'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Julian Weinberger'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Midtjylland - Fredrikstad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Midtjylland - Fredrikstad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Midtjylland - Fredrikstad maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Midtjylland - Fredrikstad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Midtjylland: Lossl; Mbabu, Lee, Erlic, Paulinho; Osorio, Bravo, O. Sorensen, Gogorza; Brumado, Dju

Fredrikstad: Birkso; Rafn, Fredriksen, Woledzi; Eid, Shein, Owusu, Ohlenschlaeger, Molde; Skogvold, Holten