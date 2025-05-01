Tottenham Hotspur 3-1 Bodo/Glimt | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesi ilk maçında Tottenham Hotspur, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Uzun süredir taraftarlarına kupa müjdeleyemeyen İngiliz devi, Norveç ekibini 3-1 mağlup ederek umut dağıttı.
Tottenham'ın ilk golü henüz dakika 1'de Brennan Johnson'dan geldi.
34. dakikada James Maddison ile fileleri sarsan ev sahibi ekip devre arasına 2-0 önde girdi.
61. dakikada kazandıkları penaltıdan Dominic Solanke ile faydalanan Hotspur farkı 3'e çıkardı.
Bodo/Glimt'in tek golü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes'dan geldi ve skor belirlendi: 3-1.