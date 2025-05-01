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Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham Hotspur 3-1 Bodo/Glimt | MAÇ SONUCU-ÖZET

Tottenham Hotspur 3-1 Bodo/Glimt | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesi ilk maçında Tottenham Hotspur, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 23:58
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Tottenham Hotspur 3-1 Bodo/Glimt | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesi ilk maçında Tottenham Hotspur, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Uzun süredir taraftarlarına kupa müjdeleyemeyen İngiliz devi, Norveç ekibini 3-1 mağlup ederek umut dağıttı.

Tottenham'ın ilk golü henüz dakika 1'de Brennan Johnson'dan geldi.

34. dakikada James Maddison ile fileleri sarsan ev sahibi ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

61. dakikada kazandıkları penaltıdan Dominic Solanke ile faydalanan Hotspur farkı 3'e çıkardı.

Bodo/Glimt'in tek golü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes'dan geldi ve skor belirlendi: 3-1.

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