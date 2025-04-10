Tottenham - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Tottenham - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Tottenham ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Eintracht maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - EINTRACHT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Maddison, Bentancur; Johnson, Solanke, Son

Eintracht: Kaua Santos; Kristensen, Theate, Koch, Brown; Shkiri, Larsson, Tuta; Gotze, Ekitike, Bahoya

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