Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Viktoria Plzen-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. İlk maçta Çek Cumhuriyeti temsilcisini 1-0 mağlup eden Macar ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.