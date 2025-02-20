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Haberler UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. İlk maçta 1-0 kazanan Macaristan ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Her iki takım da son 16 turuna kalmak isterken, rövanş maçını kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler karşılaşma hakkında araştırmalarını sürdürürken, mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:30
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Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Viktoria Plzen-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. İlk maçta Çek Cumhuriyeti temsilcisini 1-0 mağlup eden Macar ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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