Ajax-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Ajax-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ajax ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. İlk maçta Belçika temsilcisini 2-0 mağlup eden Hollanda ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Ajax-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX-UNİON SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Ajax-Union Saint-Gilloise maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.