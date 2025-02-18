Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi Playoff rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak.

Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'YE İSVİÇRELİ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı maçı ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Luca Cibelli olacak.

Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich oturacak. AVAR'da ise Lionel Tschudi yer alacak.