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Haberler UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Maccabi Tel Aviv ile Porto kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 17:00
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Maccabi Tel Aviv - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Maccabi Tel Aviv ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Porto maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉MACCABI TEL AVIV - PORTO MAÇI CANLI İZLE👈

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