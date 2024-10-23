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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. hafta maçlarına çıkıyor. Galatasaray, çarşamba günü İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlayacak. Beşiktaş perşembe günü Lyon deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe aynı gün Manchester United ile Kadıköy'de karşılaşacak. İşte kritik karşılaşmalar öncesi UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:13
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Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. hafta maçlarına çıkıyor.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray, çarşamba günü saat 17.30'da İsveç ekibi Elfsborg'u RAMS Park'ta konuk edecek.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Beşiktaş, perşembe günü saat 22.00'de Lyon deplasmanına konuk olacak.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe ise perşembe günü aynı saatte Manchester United'ı ağırlayacak.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları öncesi güncel UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte ülke puanında son durum...

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 92,732

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

2- İtalya: 81,481

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

3- İspanya: 76,275

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

4- Almanya: 74,285

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

8- Belçika: 46,000

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

9- Çekya: 40,450

Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

10- TÜRKİYE: 37,300

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