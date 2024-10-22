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Haberler UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 13:07
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

23 Ekim Çarşamba

17.30 Galatasaray - Elfsborg

17.30 Braga - Bodo/Glimt

24 Ekim Perşembe

19.45 Roma - Dynamo Kiev

19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

19.45 Midtjylland - Union SG

19.45 Ferencvaros - Nice

19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

19.45 PAOK - Viktoria Plzen

19.45 Karabağ - Ajax

22.00 Athletic Club - Slavia Prag

22.00 Porto - Hoffenheim

22.00 Twente - Lazio

22.00 Fenerbahçe - Manchester United

22.00 Malmö - Olympiacos

22.00 Lyon - Beşiktaş

22.00 Rangers - FCSB

22.00 Anderlecht - Ludogorets

22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

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