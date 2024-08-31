UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü:

✈️26 Eylül: Ajax

🏠3 Ekim: Frankfurt

✈️24 Ekim: Lyon

🏠6 Kasım: Malmö

➡️28 Kasım: Maccabi Tel Aviv

✈️12 Aralık: Bodo Glimt

🏠22 Ocak: Athletic Bilbao

✈️ 30 Ocak: Twente

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü:

🏟 26 Eylül: Union SG

✈️ 3 Ekim: Twente

🏟 24 Ekim: Manchester United

✈️ 7 Kasım: AZ Alkmaar

✈️ 28 Kasım: Slavia Prag

🏟 11 Aralık: Athletic Club

🏟 23 Ocak: Lyon

✈️ 30 Ocak: Midtjylland

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü:

🏟 25 Eylül: PAOK

✈️ 3 Ekim: RFS

🏟 23 Ekim: Elfsborg

🏟 7 Kasım: Tottenham

✈️ 28 Kasım: AZ Alkmaar

✈️ 12 Aralık: Malmö

🏟 21 Ocak: Dinamo Kiev

✈️ 30 Ocak: Ajax