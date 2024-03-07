Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya 4-0 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya 4-0 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya ile Villarreal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Marsilya, çeyrek final için tur kapısını araladı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Jordan Veretout, 28. dakikada Mosquera (K.K) ile 42 ve 59. dakikalarda Aubameyang kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:28
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Marsilya 4-0 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip büyük bir avantajın sahibi oldu.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Jordan Veretout, 28. dakikada Mosquera (K.K) ile 42 ve 59. dakikalarda Aubameyang kaydetti.

Villarreal'de Alberto Moreno, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe günü Villarreal'in ev sahipliğinde oynanacak.

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