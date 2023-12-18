Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag nasıl bir takım? Hangi ülkede? Rakibimizi tanıyalım...

Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag nasıl bir takım? Hangi ülkede? Rakibimizi tanıyalım...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda Sparta Prag ile eşleşti. Rakibiyle ilk maçını 15 Şubat'ta sahasında oynayacak olan sarı-kırmızılılar, rövanş maçında 22 Şubat'ta Prag deplasmanına konuk olacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sparta Prag ile eşleşmesinin ardından Sparta Prag ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Sparta Prag nasıl bir takım? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:31
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Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag nasıl bir takım? Hangi ülkede? Rakibimizi tanıyalım...

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele ettiği A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi son 16 turunda Sparta Prag ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi ile ilk maçını 15 Şubat'ta sahasında, rövanş maçını ise 22 Şubat'ta Prag'da oynayacak. Galatasaray'ın Sparta Prag ile eşleşmesi sonrası Çekya ekibiyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag nasıl bir takım? İşte detaylar...

SPARTA PRAG'I TANIYALIM

AC Sparta Prag, Çekya'nın 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübüdür. 16 Kasım 1893'te, Çekya'nın başkenti olan Prag'da kurulmuştur. Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımıdır. Kulüp, Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de milli takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur. Maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan kulüp bordo-beyaz renklere sahiptir. 1992'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamıştır.

Sparta Prag, UEFA'nın ilk uluslararası organizasyonu olan Mitropa Kupası'nı 3 kez müzesine götürdü. 25.4 yaş ortalamasına sahip Sparta Prag'ın kadro değeri ise 44.65 milyon Euro. Çek orta saha oyuncusu Ladisla Krejci'nin kaptanlığını yaptığı Sparta Prag'ı Danimarkalı teknik direktör Brian Priske çalıştırıyor.

Geçtiğimiz sezon normal sezonu 68 puanla tamamlayan Sparta Prag, şampiyonluk turuyla beraber 78 puan toplamış ve averaj farkıyla şampiyon olmuştu. Bu sezon çıktığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Sparta Prag, 50 puanla en yakın takipçisi Slavia Prag'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

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