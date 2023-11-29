Haberler UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Real Betis maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Real Betis maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kaldı mı? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar listesi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN | 29 KASIM
Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözleri
Son durumu belli oldu! Sakatlığı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rangers - Aris Limassol maçı ne zaman?
Marsilya - Ajax maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (29 Kasım Çarşamba)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? İşte toplantıda konuşulacak rakamlar
EMEKLİ MAAŞINDA ZAM HESABI | 2024 emekli zammı netleşiyor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Ajax maçı ne zaman? Marsilya - Ajax maçı ne zaman? 12:19
AEK - Brighton maçı ne zaman? AEK - Brighton maçı ne zaman? 12:09
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı! 12:05
Backa Topola - West Ham United maçı ne zaman? Backa Topola - West Ham United maçı ne zaman? 12:05
Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman? Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman? 12:02
Antalyaspor'da Hatay mesaisi! Antalyaspor'da Hatay mesaisi! 11:53
Daha Eski
Son durumu belli oldu! Sakatlığı... Son durumu belli oldu! Sakatlığı... 11:42
Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i 11:37
Devler Ligi'ne Meler damgası! VAR'dan döndü Devler Ligi'ne Meler damgası! VAR'dan döndü 11:29
Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! 11:17
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 11:01
Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir 10:56