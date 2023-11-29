Haberler UEFA Avrupa Ligi Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hacken ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hacken - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hacken ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HACKEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hacken - Bayer Leverkusen maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den çifte transfer geliyor! 15 gole katkı yapan yıldız...
Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu'ya sert sözler: Gazze Kasabı!
Çalımbay'dan zorunlu tercih! İşte Beşiktaş'ın C. Brugge 11'i
Ne Real ne Juve! Icardi'yi isteyen takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Molde - Qarabağ maçı ne zaman?
Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin gözdesi Premier Lig'e F.Bahçe'nin gözdesi Premier Lig'e 15:32
Ne Real ne Juve! Icardi'yi isteyen takım... Ne Real ne Juve! Icardi'yi isteyen takım... 15:05
Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Hacken - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 14:51
Molde - Qarabağ maçı ne zaman? Molde - Qarabağ maçı ne zaman? 14:48
Beşiktaş Avrupa'da 241. sınavında! Beşiktaş Avrupa'da 241. sınavında! 14:45
TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR | TV 8,5'ta hangi maçlar var? TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR | TV 8,5'ta hangi maçlar var? 14:43
Daha Eski
Taraftarın gözü onda! G.Saray'a karşı oynayacak mı? Taraftarın gözü onda! G.Saray'a karşı oynayacak mı? 13:44
Anadolu Efes'e ABD'li forvet Anadolu Efes'e ABD'li forvet 13:41
Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde... Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde... 13:35
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... 13:24
Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? 13:23
Sevette - Roma maçı ne zaman? Sevette - Roma maçı ne zaman? 13:19