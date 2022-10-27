Haberler UEFA Avrupa Ligi Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malmö ile Saint Gilloise karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:01
Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Malmö - Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malmö ile Saint Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALMO - SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö - Saint Gilloise maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MALMO - SAINT GILLOISE MUHTEMEL 11'LER

Malmö

Dahlin; Rakip, Chalus, Hadzikadunic, Beijmo; Pena, Larsson, Christiansen; Sejdiu, Kiese Thelin, Zeidan

Saint Gilloise

Moris; Sykes, Kandouss, Burgess; Nieuwkoop, Lyne, Teuma, Amani, Lapoussin; Boniface, Vanzeir

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