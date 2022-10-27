Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Malmö - Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malmö ile Saint Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALMO - SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö - Saint Gilloise maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MALMO - SAINT GILLOISE MUHTEMEL 11'LER

Malmö

Dahlin; Rakip, Chalus, Hadzikadunic, Beijmo; Pena, Larsson, Christiansen; Sejdiu, Kiese Thelin, Zeidan

Saint Gilloise

Moris; Sykes, Kandouss, Burgess; Nieuwkoop, Lyne, Teuma, Amani, Lapoussin; Boniface, Vanzeir