Eintracht Frankfurt - Rangers: 1-1 (5-4 penaltılar) (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt!

UEFA Avrupa Ligi finalinde İskoç ekibi Rangers ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Sevilla'da oynanan dev finali penaltı atışları sonucu 5-4 kazanan Frankfurt, kupayı müzesine götürdü.

Maçın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi. Rangers 57'de Joe Aribo'nun golüyle öne geçerken, Frankfurt bu gole 69'da Rafael Borre ile yanıt verdi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Alman ekibi Frankfurt, tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

42 YIL SONRA İKİNCİ ZAFER!

UEFA Avrupa Ligi'nde zafere uzanan Frankfurt, tam 42 yıl aradan sonra Kupa 2'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Alman ekibi, 1979-80 sezonunda bir başka Alman temsilcisi M'gladbach'ı mağlup ederek o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürmüştü.