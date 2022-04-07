Leipzig Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Leipzig-Atalanta maçını takip etmek için tıklayın!

Alman ekibi Leipzig, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde sahasında İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesi ev sahibi takımda Yussuf Poulsen ve Amadou Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor. Philipp Tschauner'in durumu ise şüpheli. Öte yandan konuk takımda ise Rafael Toloi ile Berat Djimsiti'nin sakatlıkları mevcut. Bryan Cabezas'ın ise oynaması şüpheli. Milli futbolcu Merih Demiral'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte tüm merak edilenler...

📺LEIPZIG-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig'in sahasında Atalanta'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋LEIPZIG-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

📍Leipzig: Peter Gulacsi; Mohamed Simakan, Willi Orban, Josko Gvardiol; Angelino, Konrad Laimer, Kevin Kampl, Marcel Halstenberg; Dani Olmo; Christopher Nkunku, Andre Silva

📍Atalanta: Juan Musso; Jose Luis Palomino, Giorgio Scalvini, Merih Demiral; Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler, Davide Zappacosta; Ruslan Malinovskyi, Teun Koopmeiners, Jeremie Boga

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Leipzig evinde oynadığı son 7 maçta hiç mağlubiyet almadı.

🔹Leipzig son 10 maçta yenilmedi.