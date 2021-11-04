Braga Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları start alıyor. Portekiz ekibi Braga, 4. maçlar öncesinde F grubunda topladığı 6 puanla 2. sırada, Bulgar temsilcisi Ludogorets ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Ev sahibi takımda David Carmo, Lucas Piazon ve Tormena sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayacak. Ludogorets'te Higinio Marin, Cauly Oliveira Souza ve Wanderson karşılaşmada forma giyemeyecek.

BRAGA-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga'nın sahasında Ludogorets'i konuk edeceği kritik maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRAGA-LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Braga: Matheus; Sequeira, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Yan Couto; Al Musrati, Luri Medeiros, Wenderson Galeno; Andre Castro, Mario Gonzalez, Ricardo Horta.

Ludogorets: Kristijan Kahlina; Cicinho, Josue Sa, Igor Plastun, Jordan Ikoko; Stephane Badji, Claude Goncalves; Bernard Tekpetey; Dominik Yankov, Kiril Despodov; Pieros Sotiriou.