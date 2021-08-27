Haberler UEFA Avrupa Ligi Sözünü tuttu Royal Antwerp hocası Brian Priske basın toplantısına çıplak çıktı

Sözünü tuttu Royal Antwerp hocası Brian Priske basın toplantısına çıplak çıktı

Belçika temsilcisi Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, gruplara kalmaları halinde basın toplantısına çıplak çıkacağını açıklamıştı. Priske UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Omonia elemelerinin ardından basın toplantısına çıplak çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:35
Sözünü tuttu Royal Antwerp hocası Brian Priske basın toplantısına çıplak çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Omonia'yı yenen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maç sonu basın toplantısına çıplak çıktı.

Fox Sport'un haberine göre Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.

Brian Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

SON DAKİKA