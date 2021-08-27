Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid Mehmet Zeki Çelik'e talip oldu

Lille'de şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'in uzun süredir taliplileri olduğu konuşuluyordu. Bu kez La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in Zeki Çelik'e olan ilgisi gündeme flaş bir giriş yaptı.

İddialara göre sağ bek pozisyonuna yeni alternatifler arayan Atletico Madrid'in Zeki Çelik'i gözüne kestirdiği bilgisi basına yansıdı. İspanyol ekibinin ilk teması Lille kulübüyle gerçekleştirdiği aktarılırken oyuncunun şartlarının uygunluğuna göre pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

Öte yandan sağ bek mevkiinde transferin gözdesi haline gelen Zeki Çelik'in Lille'den ayrılma ihtimaline karşılık Fransız ekibinin Tottenham'dan Serge Aurier ile söz kestiği belirtiliyor. Zeki Çelik'in ayrılması resmileştiğinde Lille'in Aurier'e imza attıracağı ifade ediliyor.

Zeki Çelik geçen sezon 39 maçta 4 gol 2 asist yaparak takımına şampiyonlukta önemli katkı vermişti.