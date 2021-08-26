UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te başlayacak ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Play-off turu maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers'ı saf dışı bıraka Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV
3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, FENERBAHÇE, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, GALATASARAY, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby