Ajax Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden olan Ajax Roma maçı, yarı final yolunda iki takım içinde kader mücadelesi olacak. İlk maçtan iyi bir galibiyet elde ederek ikinci maçta işi bitirmek isteyen iki ekip, zorlu mücadelede varını yoğunu ortaya koyacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Ajax Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...

AJAX ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Roma'yı konuk edecek. 8 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, beIN Sports HD 2 kanalında canlı izlenebilecek.

AJAX-ROMA MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ajax ile Roma bugüne kadar sadece 2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşırken; Ajax rakibini iç sahada 2-1 mağlup etti, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle döndü.

Ajax, Aralık 2002'de Roma'yı mağlup ettiğinden bu yana İtalyan takımlarını ağırladığı hiçbir Avrupa kupası maçını kazanamadı (6B 4M).

1992-2008 arasında çeyrek finale kaldığı altı Avrupa kupası sezonunda da yarı finale çıkamayan Roma, son tecrübesinde Barcelona'yı elemeyi başardı (2017/18 Şampiyonlar Ligi).

19 sezon boyunca hiçbir Avrupa arenasında yarı final göremeyen Ajax, son beş sezonda üçüncü kez bunu başarmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Ajax formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Dusan Tadic (5 gol & 4 asist).

İTALYA'DAN SEYİRCİ AÇIKLAMASI

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Roma'daki maçlarına seyirci alınmasına yönelik İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakan kararının sadece futbol için değil, ülke için mükemmel bir sonuç olduğunu belirtti.

Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'dan bugün bir mektup aldığını belirterek, "Hükümetin bu konuda verdiği uygunluk, sadece futbol için değil, ülkenin yararına mükemmel bir sonuç. Özellikle Sağlık Bakanı Roberto Speranza'ya teşekkür ediyorum. Kendisi, Koronavirüs Bilim Teknik Kuruluna Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçlara seyircilerin alınmasına yönelik en iyi çözümü belirleme görevi verdiği bilgisini bizimle paylaştı." ifadelerini kullandı.

Başkan Gravina, UEFA'ya sunacakları dosya öncesinde bu hususta hükümetten güçlü bir işaret aldıklarını kaydetti.

FIGC'in, Roma'nın maçlara seyircili ev sahipliği yapma konusundaki dosyasını yarına kadar UEFA'ya sunması bekleniyor.

EURO 2020'nin daha önce belirlenen maç takvimine göre, İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran'da yapılacak turnuvanın açılış karşılaşması dışında Roma Olimpiyat Stadı, 2'si (A) Grubu maçı, 1'i çeyrek final müsabakası olmak üzere 3 maça daha ev sahipliği yapacak.