Haberler UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev Club Brugge 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ilk maçında ekibi , sahasında temsilcisi ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:49
Dinamo Kiev Club Brugge 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu, 'in 'ü ağırladığı maçla başladı. İlk yarısı golsüz biten maçın 62. dakikasında rakip fileleri havalandıran , teknik direktörlüğünü 'nun yaptığı Dinamo Kiev'i 1-0 öne geçirdi.

Club Brugge, bu gole 67. dakikada ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 25 Şubat'ta Club Brugge'ün sahasında oynanacak ve son 16 turuna kalan takım belli olacak.

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