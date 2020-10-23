Yusuf Yazıcı Lille formasıyla tarihe geçti! Arda Turan...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Villarreal'e 5-3'lük skorla boyun eğerken, futbolseverlerin takından takip ettiği Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçti.

Fransız ekibinde gecenin adamı ise Yusuf Yazıcı oldu.

Yusuf, 45,60 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

TARİHE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı yaptığı hat-trick ile de tarihe geçti. Genç futbolcu Arda Turan'ın Barcelona forması ile Mönchenladbach maçında yaptığı hat-trickin ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci futbolcu oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yusuf Yazıcı'nın yüksek performansı sosyal medyada da gündem oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili binlerce kullanıcı yorum yaptı.