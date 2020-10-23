Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı Lille formasıyla tarihe geçti! Arda Turan...

Lille formasıyla tarihe geçti! ...

'nde , ve Zeki Çelik'in fomrasını giydiği Lille deplasmanda Sparta Pragh ile karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı'nın 3 golle yıldızlaştığı karşılaşma 4-1'lik skorla tamamlandı. Ayrıca milli futbolcumuz 'ın ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 10:45
Yusuf Yazıcı Lille formasıyla tarihe geçti! Arda Turan...

'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Villarreal'e 5-3'lük skorla boyun eğerken, futbolseverlerin takından takip ettiği Lille deplasmanda 'ı 4-1'lik skorla geçti.

Fransız ekibinde gecenin adamı ise oldu.

Yusuf, 45,60 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

TARİHE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı yaptığı hat-trick ile de tarihe geçti. Genç futbolcu 'ın forması ile Mönchenladbach maçında yaptığı hat-trickin ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci futbolcu oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yusuf Yazıcı'nın yüksek performansı sosyal medyada da gündem oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili binlerce kullanıcı yorum yaptı.

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