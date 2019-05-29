Maç sonucu: Chelsea 4-1 Arsenal | ÖZET – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Maç sonucu: 4-1 | ÖZET

Maç sonucu: Chelsea 4-1 Arsenal | ÖZET

final maçında ve , Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev final maçında Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

kupası 'da oynanan - maçı ile sahibi buldu. UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Chelsea'nin gollerini, 49. dakikada , 60. dakikada Pedro, 65. ve 72. dakikalarda ise Hazard kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise 69. dakikda Alex Iwobi kaydetti.

takımları Chelsea ve Arsenal'in karşılaştığı maçta kupa Chelsea'nin oldu. Bu Chelsea'nin 2. UEFA Avrupa Ligi kupası oldu.

Avrupa Ligi 2018-19 finali, bu yıl Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynandı. Chelsea - Arsenal, 2015 yılında hizmete giren, EURO 2020'de 3 maça ev sahipliği de yapacak olan Bakü Olimpik Stadı'nda karşı karşıya geldi.

?? ARSENAL'İN KAYBETTİĞİ FİNALLER:

? 1979-80 Kupa Galipleri Kupası (Valencia)
? 1994-95 Kupa Galipleri Kupası (Zaragoza)
? 1999-00 UEFA Kupası (Galatasaray)
? 2005-06 Şampiyonlar Ligi (Barcelona)
? 2018-19 Avrupa Ligi (Chelsea)

  1. 29.05.2019
  2. Güncelleme: 29.05.2019 23:53
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