Maç sonucu: Chelsea 4-1 Arsenal | ÖZET

UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev final maçında Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'da oynanan Chelsea - Arsenal maçı ile sahibi buldu. UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Chelsea'nin gollerini, 49. dakikada Olivier Giroud, 60. dakikada Pedro, 65. ve 72. dakikalarda ise Hazard kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise 69. dakikda Alex Iwobi kaydetti.
Premier Lig takımları Chelsea ve Arsenal'in karşılaştığı maçta kupa Chelsea'nin oldu. Bu Chelsea'nin 2. UEFA Avrupa Ligi kupası oldu.
Avrupa Ligi 2018-19 finali, bu yıl Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynandı. Chelsea - Arsenal, 2015 yılında hizmete giren, EURO 2020'de 3 maça ev sahipliği de yapacak olan Bakü Olimpik Stadı'nda karşı karşıya geldi.
?? ARSENAL'İN KAYBETTİĞİ FİNALLER:
? 1979-80 Kupa Galipleri Kupası (Valencia)
? 1994-95 Kupa Galipleri Kupası (Zaragoza)
? 1999-00 UEFA Kupası (Galatasaray)
? 2005-06 Şampiyonlar Ligi (Barcelona)
? 2018-19 Avrupa Ligi (Chelsea)
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 23:53
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
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Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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