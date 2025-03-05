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Haberler Avrupa’dan Futbol Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca 9 ay futboldan men cezası aldı!

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca 9 ay futboldan men cezası aldı!

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hakeme yönelik agresif davranışlarının ardından ağır bir ceza aldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 00:47
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Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca 9 ay futboldan men cezası aldı!

Geçtiğimiz hafta Olimpik Lyon'un Stade Brestois'a karşı oynadığı maçta hakem Benoit Millot'a sert şekilde itiraz eden Fonseca, 9 ay boyunca futboldan men cezasına çarptırıldı.

Fonseca, 30 Kasım 2025 tarihine kadar yedek kulübesine oturamayacak. Ayrıca, soyunma odası yasağı da 15 Eylül 2025'te sona erecek.

HAKEME YÖNELİK SALDIRI

Maçın 96. dakikasında VAR incelemesi sonrası Brest lehine penaltı verilmemesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Fonseca, hakem Benoit Millot'a sert şekilde itiraz etmiş ve kırmızı kart görmüştü. Portekizli teknik direktör, hakemin üzerine yürüyerek kafa atmaya teşebbüs etmiş, ancak teknik ekibi ve futbolcular tarafından sakinleştirilmişti. Maç sonrasında yaptığı açıklamada ise bu davranışından dolayı özür dilemişti.

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