Benfica 4-0 Famalicao (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, Estádio da Luz'da oynanan Portekiz Ligi 18. hafta karşılaşmasında Famalicão'yu 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. Mücadelenin yıldızı ise hat-trick yaparak taraftarlarını coşturan Leandro Barreiro oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Leandro Barreiro, 11. dakikada attığı golle Benfica'yı öne geçirdi. 36. dakikada Barreiro bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi. Barreiro, 67. dakikada üçüncü golünü atarak hat-trick yapmayı başardı ve maçın kahramanı oldu.

MİLLİ YILDIZLARIMIZDAN SKORA KATKI!

Maçın 81. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şık asistiyle Orkun Kökçü skoru belirleyen golü kaydetti.

⚽GOL! Benfica'da sıra Milli yıldızlarımızın! Kerem Aktürkoğlu, topuğuyla bıraktı. Orkun Kökçü, köşeye enfes vurdu. Benfica farka gidiyor 4-0! pic.twitter.com/a3z1F5HJl3 & amp;mdash; TRT Spor (@trtspor) January 17, 2025

Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 41'e yükselterek liderliğini sürdürürken Famalicão ise 20 puanda kaldı.

Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Benfica, Casa Pia deplasmanına çıkacak.