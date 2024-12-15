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Haberler Avrupa’dan Futbol Celtic 3 (5)-(4) 3 Rangers (Maç sonucu ÖZET)

Celtic 3 (5)-(4) 3 Rangers (Maç sonucu ÖZET)

İskoçya Lig Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Celtic ve Rangers'ın kapışmasında kazanan penaltı atışları sonrası Celtic oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 21:32
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Celtic 3 (5)-(4) 3 Rangers (Maç sonucu ÖZET)

İskoçya'nın iki dev kulübü Celtic ve Rangers, lig kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Hampden Park'ta oynanan ve TSİ 18.30'da başlayan maçın 41. dakikasında Celtic savunmasının büyük hatası sonrası Nedim Bajrami ile öne geçen Rangers'a yeşil beyazlı ekipte 56. dakikada Greg Taylor yanıt verdi: 1-1.

60. dakikada Daizen Maeda ile bu kez Celtic öne geçerken, 75. dakikada Mohammed Diamonde skora tekrar eşitliği getirdi: 2-2.

87. dakikada Kuhn ile durumu 3-2'ye taşıyan Celtic, 88'de DAnilo'nun golüne engel olamayınca maç 3-3'lük beraberliğe taşındı.

Uzatmalara giden mücadelede başka gol olmayınca penaltılara geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Celtic, şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.

Türk futbolcu Rıdvan Yılmaz maça 61. dakikada dahil oldu. Takımının 4. penaltısını kullanan Rıdvan şutu gole çevirmeyi başaramadı.

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