SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu
Napoli'de forma giyen Brezilyalı yıldız David Neres, Parma maçının ardından oteline giderken silahlı saldırıya uğradı. Eşi sosyal medya hesabından paylaştı ve taraftarlardan özür diledi. İşte yaşanan flaş olayın detayları...
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İtalyan basınına göre olaylar tam olarak o zaman başladı ve bindikleri aracın camı saldırganlar tarafından kırıldı.
Neres, kafasına silah doğrultmuş olan saldırganlar ondan saatini isteyince direnç göstermeden vermek zorunda kaldı.
Ardından oyuncunun 25 bin Euro'sunu çalan saldırganlar kayıplara karıştı.
Olay İtalyan polisi tarafından takibe alındı. Sonrasında oyuncunun eşi sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu;
"David, kendisini dışarıda bekleyen ve imza isteyen taraftarlardan özür dilemek istiyor. Maçtan sonra stadyumdan çıkmak isterken motosikletli iki adam arabaya saldırarak onu silah zoruyla soydu."
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