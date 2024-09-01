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SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Napoli'de forma giyen Brezilyalı yıldız David Neres, Parma maçının ardından oteline giderken silahlı saldırıya uğradı. Eşi sosyal medya hesabından paylaştı ve taraftarlardan özür diledi. İşte yaşanan flaş olayın detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 11:45
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SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Ağustos'un son haftalarında Napoli ile anlaşma sağlayan ve 28 milyon Euro bonservis karşılığında Benfica'ya veda eden Brezilyalı oyuncu, İtalya'daki henüz ikinci maçına çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Napoli forması ile çıktığı Bologna maçında 1 asist kaydetmişti ve takımı maçı 3 - 0 kazanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Parma maçında da 1 asistlik katkı sunan yetenekli oyuncu, 3 - 1 kazandığı maçın ardından oteline gitmek için yola çıkmak üzereydi.

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

İtalyan basınına göre olaylar tam olarak o zaman başladı ve bindikleri aracın camı saldırganlar tarafından kırıldı.

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Neres, kafasına silah doğrultmuş olan saldırganlar ondan saatini isteyince direnç göstermeden vermek zorunda kaldı.

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Ardından oyuncunun 25 bin Euro'sunu çalan saldırganlar kayıplara karıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

Olay İtalyan polisi tarafından takibe alındı. Sonrasında oyuncunun eşi sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu;

SON DAKİKA HABERİ | Napoli'nin yıldızı David Neres'e silahlı saldırı! Maçın ardından soyuldu

"David, kendisini dışarıda bekleyen ve imza isteyen taraftarlardan özür dilemek istiyor. Maçtan sonra stadyumdan çıkmak isterken motosikletli iki adam arabaya saldırarak onu silah zoruyla soydu."

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