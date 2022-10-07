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Real Madrid geleceğin yıldızı Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın transferi için düğmeye bastı!

İspanyol devi Real Madrid yine çok konuşulacak bir transfere imza atmak üzere. Real Madrid bir süredir yakından takip ettiği 16 yaşındaki genç orta saha Endrick Felipe Moreira de Sousa için girişimlere başladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 15:20
Real Madrid geleceğin yıldızı Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın transferi için düğmeye bastı!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden Real Madrid yine Brezilya'da genç yetenekleri yakından takip ediyor.

Real Madrid tarafından izlenen Palmeiras'ın 16 yaşındaki genç yetenek Endrick Felipe Moreira de Sousa'yı uzun süredir gündemine aldığı ve başka bir takıma kaptırmamak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Kulüp başkanı Florentino Perez'in de konuya oldukça ciddi yaklaştığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği aktarılmakta.

18 YAŞINI BEKLEYECEKLER
Real Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick Felipe'yi transfer etmek genç oyuncunun 18 yaşını bekleyecek. İspanyollar benzer bir durumu Rodrygo'da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak bu sorunu halletmişlerdi.

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