Real Madrid geleceğin yıldızı Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın transferi için düğmeye bastı!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden Real Madrid yine Brezilya'da genç yetenekleri yakından takip ediyor.

Real Madrid tarafından izlenen Palmeiras'ın 16 yaşındaki genç yetenek Endrick Felipe Moreira de Sousa'yı uzun süredir gündemine aldığı ve başka bir takıma kaptırmamak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Kulüp başkanı Florentino Perez'in de konuya oldukça ciddi yaklaştığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği aktarılmakta.

18 YAŞINI BEKLEYECEKLER

Real Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick Felipe'yi transfer etmek genç oyuncunun 18 yaşını bekleyecek. İspanyollar benzer bir durumu Rodrygo'da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak bu sorunu halletmişlerdi.