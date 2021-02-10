Haberler Avrupa’dan Futbol Sevilla 2-0 Barcelona | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

İspanya yarı final ilk maçında sahasında 'yı konuk etti. Ev sahibi, Kounde ve 'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve final için büyük avantaj yakaladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 01:19
Sevilla 2-0 Barcelona | MAÇ SONUCU

Futbolda İspanya yarı final ilk maçında 'yı 2-0 yenen finale kalmak için önemli bir avantaj elde etti.

'nda oynanan maçta Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri (Dk. 25) ve (Dk. 85) attı.

Yarı finalin rövanş maçı 3 Mart'ta 'nda oynanacak.

Kral Kupası'nda diğer yarı final maçında ve 11 Şubat perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.

MESSİ 900'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu , profesyonel futbol kariyerinin 900'üncü maçına çıktı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 33 yaşındaki Messi, 17 yıllık profesyonel kariyeri süresince şimdiye kadar Barcelona ile 758, ile de 142 maçta forma giydi.

Messi, Katalan takımında 651, milli formayla da 71 gole imza attı.

Messi'nin en fazla gol attığı takım Sevilla olurken, kulübüne karşı oynadığı 41 maçta 37 kez ağları havalandırdı.

Kariyerinde 6'şar kez Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanan Messi, bu zamana kadar Barcelona ile birlikte 10 lig şampiyonluğu, 4 , 6 Kral Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 ve 8 kazandı.

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