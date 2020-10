UEFA Uluslar Ligi'nde dev maçlar! İtalya, İngiltere ve Fransa...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Rusya deplasmanında 3 puan arayacak. Polonya - İtalya, İngiltere - Belçika ve Fransa - Portekiz maçları gecenin en merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1

19:00 Bosna-Hersek - Hollanda (S Sport Plus)

21:45 Polonya - İtalya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2

19:00 İngiltere - Belçika (S Sport 2)

21:45 İzlanda - Danimarka (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3

19:00 Hırvatistan - İsveç ( S Sport Plus)

21:45 Fransa - Portekiz (S Sport 2)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1

19:00 Norveç - Romanya (UEFA TV)

21:45 Kuzey İrlanda - Avusturya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2

21:45 İsrail - Çekya (UEFA TV)

21:45 İskoçya - Slovakya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3

21:45 Rusya - Türkiye (TRT 1) (UEFA TV)

21:45 Sırbistan - Macaristan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4

16:00 İrlanda Cum. - Galler ( S Sport 2)

19:00 Finlandiya - Bulgaristan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2

19:00 Ermenistan - Gürcistan (UEFA TV)

19:00 Estonya - Makedonya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3

21:45 Yunanistan - Moldova (UEFA TV)

21:45 Kosova - Slovenya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4

16:00 Kazakistan - Arnavutluk (S Sport Youtube)

19:00 Litvanya - Beyaz Rusya (UEFA TV)