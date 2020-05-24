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24 Mayıs 2020, Pazar
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İsviçre'de seyircili maçlar temmuzda başlayabilir

İsviçre'de seyircili maçlar temmuzda başlayabilir

Corona virüsü arasının ardından 8 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan 'nin seyircili oynanması gündeme geldi. Müdürü , temmuz ayında stadyumları seyircilere açabileceklerini ve maçların seyircili olarak oynanabileceğini duyurdu.

Müdürü , temmuz ayında stadyumları seyircilere açabileceklerini ve maçların seyircili olarak oynanabileceğini açıkladı.

İsviçre'de stadyumların taraftarlara açılması için hedef temmuz ayı. İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Müdürü Daniel Koch, İsviçre'de bu yaz futbolu seyircili şekilde oynayabileceklerini belirterek, "Spor çok önemli. Bu yüzden çok açık bir hedefi takip ediyoruz. Halkın çok yakında stadyumlarda yerini alabilmesini istiyoruz. Belli bir normale dönebilmek için hedefimiz temmuz ayı" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle 2 Mart'ta askıya alınan 'nin 8 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklanmıştı.



  1. 24.05.2020
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