Eski Ankaragücü futbolcusu Rothen'den dev transfer açıklaması! "Mbappe Real Madrid'e gidecekti" - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Eski Ankaragücü futbolcusu Rothen'den dev açıklaması! "Mbappe 'e gidecekti"

Eski Ankaragücü futbolcusu Rothen'den dev transfer açıklaması! "Mbappe Real Madrid'e gidecekti"

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle dünya futbolunda birçok beklenmedik durum yaşandı. Tüm ligler ve turnuvalar iptal edildi. Corona virüsü transferi de etkiledi. Ankaragücü'nün eski futbolcusu Rothen'den flaş açıklaması geldi. Rothen, Mbappe'nin 'e transfer olacağını ancak corona virüsü sebebiyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

büyük bir transfere engel oldu. Monaco'dan 'e olan ve kısa sürede dünyanın en iyileri arasında gösterilmeyi başaran Kylian Mbappe'nin 'e transferine corona virüsünün engel olduğu iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre Ankaragücü'nün eski futbolcusu , "Salgın olmasaydı Mbappe, Real Madrid'e transfer olacaktı" ifadelerini kullanarak bu iddiayı ortaya attı.

MBAPPE'YE CORONA VİRÜS ENGELİ

Bir Fransız radyosuna konuşan Jerome Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Corona virüsüöncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı. Rothen ayrıca, Mbappe'nin Real Madrid ekibine transferinin, hayat normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi. Mbappe, 'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 18:35
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