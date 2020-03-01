PSV Eindoven 1-1 Feyenoord | MAÇ SONUCU

Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında PSV Eindoveni, Feyenoord'u konuk etti. Devre arasında Feyenoord'a transfer olan milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup maç kadrosuna dahil edildi.

Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Dennis Higler yönetti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Feyenoord'dan Eric Botteghin, Türk oyuncu Orkun Kökçü'nün asistiyle gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve 45 dakika Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PSV Eindoven'dan Cody Mathes Gakpo, 47. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadele 1-1 devam ederken PSV Eindhoven teknik direktörü Ernest Faber, skoru değiştirebilmek adına 81 ve 86. dakikalarda Galatasaray'da forma giyen Bruma ve Mitroglou'yu oyuna dahil etti.

OĞUZHAN OYNAMADI

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat ise sakatlıktan dönen Oğuzhan Özyakup'u oyuna dahil etmedi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Feyenoord 47 puanla 3. ; PSV Eindoven da 46 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Bu sonuçla beraber Feyenoord, 12 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.