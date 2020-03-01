PSV Eindoven 1-1 Feyenoord | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Avrupa’dan Futbol Feyenoord'un yenilmezlik serisi sürüyor!

PSV Eindoven 1-1 | MAÇ SONUCU

PSV Eindoven 1-1 Feyenoord | MAÇ SONUCU

'nin 25'inci haftasında sahasında 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. PSV Eindhoven'ın golü 'dan gelirken, Feyenoord'un golünü kaydetti. Feyenoord'a 'tan kiralanan süre almadı. Bu sonuçla Feyenoord'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.

Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında PSV Eindoveni, 'u konuk etti. Devre arasında Feyenoord'a transfer olan milli futbolcumuz maç kadrosuna dahil edildi.

Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Dennis Higler yönetti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Feyenoord'dan , Türk oyuncu Orkun Kökçü'nün asistiyle gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve 45 dakika Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PSV Eindoven'dan , 47. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadele 1-1 devam ederken Ernest Faber, skoru değiştirebilmek adına 81 ve 86. dakikalarda 'da forma giyen Bruma ve Mitroglou'yu oyuna dahil etti.

OĞUZHAN OYNAMADI

Feyenoord teknik direktörü ise sakatlıktan dönen Oğuzhan Özyakup'u oyuna dahil etmedi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Feyenoord 47 puanla 3. ; PSV Eindoven da 46 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Bu sonuçla beraber Feyenoord, 12 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.

  1. 01.03.2020
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