Haberler At Yarışı Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? 96. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? 96. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

26 Haziran Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nun detayları araştırılmaya başladı. Merakla beklenen gün geldi, vatandaşlar '2022 Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak, Gazi Koşusu'nun 2022 yılı ödülü ne olacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gazi Koşusu nerede, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 09:50
Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? 96. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

96. Gazi Koşusu için beklenen gün geldi, 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının 2400 metre çim pistte mücadele edeceği anlar merakla beklenmeye başladı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarışa sayılı saatler kala, yarışseverler Gazi Koşusu'nun saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya koyuldu. İşte 2022 yılında 96.sı düzenlenecek Gazi Koşusu'na dair merak edilenler...

96. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türk atçılığının derbisi olarak bilinen ve sadece 3 yaşlı İngiliz taylarının katıldığı 96. Gazi Koşusu, 26 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromunda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle özel bir gün geçirecek. Gazi Koşusu için yarışlar 17.15'te başlayacak.

1927 yılından günümüze Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'na 22 safkan İngiliz tayı mücadele edecek.

96. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

  • Age of Fire
  • Anadolu Gururu
  • Baba Şahin
  • Bold Sea Rover
  • Bright Hope
  • Cafer Bey
  • Captain Fantastic
  • Cheeky Son
  • Çakırlar
  • Dollar Man
  • Final Dance
  • Hardmet
  • Maximus Boy
  • Mystic Power
  • Rage of the Wind
  • Royal Baby
  • Sigoş
  • Zala Bey
  • Zorro
  • Karakraliçe
  • Mucize Kız
  • Secret Power

96. GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu, bugün (26 Haziran Pazar) saat 17.15'te başlayacak ve Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV'den canlı yayınlanacak.

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GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?

2400 metre çim pistte gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ödülü 2022 yılı için 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

96. Gazi Koşusu'nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL'ye ulaşacak.

Son 7 yıldır Ahmet Çelik'in kazandığı Gazi Koşusu'nda bu sezon kimin birinci olacağı merakla beklenirken, 22 safkan Türk atçılığının en prestijli yarışını kazanmak için mücadele edecek.

Yarışın favorilerinden Final Dance isimli safkan Halis Karataş ile start alırken, Ahmet Çelik Zala Bey isimli safkanla, Gökhan Kocakaya'da Sigoş isimli safkanla mücadele edecek. Genç yetenekler Vedat Abiş ve Görkem Özçelik ise Gazi Koşusu'nda ilk kez yarışacak.

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