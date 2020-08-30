Karataş Gazi’de 7.’nin peşinde

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Vernazza isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de beş senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.