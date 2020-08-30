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30 Ağustos 2020, Pazar
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Karataş Gazi’de 7.’nin peşinde

Karataş Gazi’de 7.’nin peşinde

Daha önce 'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren bu yıl Vernazza isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan 'a bir adım daha yaklaşmak hem de beş senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.

Daha önce 'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren bu yıl Vernazza isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan 'a bir adım daha yaklaşmak hem de beş senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.

  1. 30.8.2020
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