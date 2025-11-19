Berke Akçam 400 metre engelde altın madalya kazandı! 1 gümüş, 1 de bronz kazandık!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli atlet Berke Akçam, İslami Dayanışma Oyunları'nda 400 metre engel finalinde altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcu Berke Akçam 400 metre engel finalinde piste çıktı. Berke, 49.22 derecesiyle altın madalya kazandı.

TUĞBA'DAN GÜMÜŞ, İSMAİL'DEN BRONZ MADALYA

Atletizm kadınlar 3000 metre engel finalinde mücadele eden Tuğba Güvenç Yenigün, 9:57.05'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Türkiye'yi atletizm erkekler 400 metre engel finalinde temsil eden İsmail Nezir ise, 50.87'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.