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Eski şampiyonu corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Atletizmde 400 metre engellide şampiyonluğu bulunan eski , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 14:06
Eski Türkiye şampiyonu milli atlet Mehmet Solmaz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Atletizmde 400 metre engellide şampiyonluğu bulunan eski , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu Mehmet Solmaz'ın 'de vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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